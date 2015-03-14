Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Гамбург
Хоффенхайм - Гамбург: обзор матча 14 марта 2015
Хоффенхайм
14.03.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Гамбург
22'
Ю. Полански (П)
81'
Ю. Полански
87'
С. Руди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Гамбург
Замена
С. Салихович
️️️️
Ю. Полански
88'
ГОЛ! 3:0!
С. Руди
Пас отдал
К. Фолланд
87'
Замена
А. Салаи
️️️️
Р. Фирмино
86'
81'
Желтая карточка
П. Ирачек
ГОЛ! 2:0!
Ю. Полански
Пас отдал
П. Швеглер
81'
80'
Замена
Л. Холтби
️️️️
М. Озтрзолек
Замена
Т. Эльюнусси
️️️️
С. Шипплок
79'
75'
Желтая карточка
И. Иличевич
70'
Замена
Г. Качар
️️️️
Х. Вестерманн
Желтая карточка
П. Швеглер
56'
22'
Замена
Р. Адлер
️️️️
М. Гуайда
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Полански
22'
19'
Красная карточка
Я. Дробны
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
26
Мохамед Гуайда
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
38
Кай Хердлинг
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
28
Свен Менде
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
3-1-3-3
1
Бауманн
32
Бек
22
Ким Чжин-Су
4
Бичакчич
5
Штробль
8
Полански
27
Швеглер
13
Руди
9
Фирмино
31
Фолланд
22
Шипплок
4-4-2
33
Дробны
22
Озтрзолек
16
Вестерманн
3
Клебер
2
Дикмайер
8
Ирачек
10
Штибер
16
Иличевич
85
Бехрами
40
Олич
26
Гуайда
8
Полански
23
Салихович
23
Салихович
8
Полански
22
Шипплок
18
Эльюнусси
18
Эльюнусси
22
Шипплок
9
Фирмино
11
Салаи
11
Салаи
9
Фирмино
26
Гуайда
15
Адлер
15
Адлер
26
Гуайда
22
Озтрзолек
90
Холтби
90
Холтби
22
Озтрзолек
16
Вестерманн
20
Качар
20
Качар
16
Вестерманн
Остались в запасе
Хоффенхайм
Гамбург
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
28
Свен Менде
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Остались в запасе
28
Свен Менде
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Хоффенхайм - Гамбург
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Гамбург
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+