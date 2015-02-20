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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия Д
Штутгарт - Боруссия Д: обзор матча 20 февраля 2015
Штутгарт
20.02.2015, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 3
Завершен
Боруссия Д
32'
Ф. Кляйн (П)
90+1'
Г. Нидермайер
25'
П. Обамеянг
39'
И. Гюндоган
89'
М. Ройс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Боруссия Д
ГОЛ! 2:3!
Г. Нидермайер
Пас отдал
В. Ибишевич
90'
+1
90'
Замена
М. Гинтер
️️️️
М. Ройс
89'
ГОЛ! 1:3!
М. Ройс
Желтая карточка
С. Ди
82'
Замена
Ф. Костич
️️️️
Д. Швааб
78'
75'
Желтая карточка
Л. Пищек
Замена
В. Ибишевич
️️️️
А. Глоушек
71'
68'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
С. Кагава
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
К. Груэсо
56'
46'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
К. Кампль
39'
ГОЛ! 1:2!
И. Гюндоган
Пас отдал
С. Кагава
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Кляйн
32'
25'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
С. Кагава
8'
Желтая карточка
С. Кагава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Готоку Сакаи
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
(К)
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ПЗ
14
Адам Глоушек
ЛП
20
Серей Ди
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
17
Флориан Кляйн
ПП
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
(К)
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Нури Шахин
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Марко Ройс
АП
44
Кевин Кампль
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-4-2
26
Ульрайх
2
Сакаи
32
Баумгартль
5
Нидермайер
5
Швааб
14
Глоушек
20
Ди
11
Груэсо
17
Кляйн
11
Вернер
22
Харник
4-1-2-2-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
19
Папастатопулос
3
Суботич
29
Шмельцер
8
Шахин
44
Кампль
20
Гюндоган
10
Кагава
18
Ройс
7
Обамеянг
11
Груэсо
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
11
Груэсо
5
Швааб
18
Костич
18
Костич
5
Швааб
14
Глоушек
11
Ибишевич
11
Ибишевич
14
Глоушек
44
Кампль
22
Мхитарян
22
Мхитарян
44
Кампль
18
Ройс
28
Гинтер
28
Гинтер
18
Ройс
10
Кагава
16
Блащиковски
16
Блащиковски
10
Кагава
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия Д
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Штутгарт - Боруссия Д
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 22:25 (прямая)
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