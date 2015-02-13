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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Майнц
Боруссия Д - Майнц: обзор матча 13 февраля 2015
Боруссия Д
13.02.2015, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
4 : 2
Завершен
Майнц
49'
Н. Суботич
54'
М. Ройс
71'
П. Обамеянг
78'
Н. Шахин
2'
Э. Сото
57'
Ю. Малли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Майнц
Замена
А. Рамос
️️️️
М. Ройс
84'
82'
Замена
П. де Бласис
️️️️
С. Оказаки
78'
Замена
К. Клеменс
️️️️
Э. Сото
Замена
М. Гинтер
️️️️
С. Кагава
78'
ГОЛ! 4:2!
Н. Шахин
78'
ГОЛ! 3:2!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Ройс
71'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
К. Кампль
70'
57'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Малли
Пас отдал
Э. Сото
55'
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Й. Хофманн
ГОЛ! 2:1!
М. Ройс
Пас отдал
К. Кампль
54'
ГОЛ! 1:1!
Н. Суботич
Пас отдал
М. Шмельцер
49'
48'
Желтая карточка
Д. Бросински
2'
ГОЛ! 0:1!
Э. Сото
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
19
Элкин Сото
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
4-3-2-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
3
Суботич
19
Папастатопулос
26
Пищек
8
Шахин
20
Гюндоган
44
Кампль
18
Ройс
10
Кагава
7
Обамеянг
4-1-2-2-1
1
Капино
18
Бросински
16
Белл
26
Бунгерт
19
Бенгтссон
14
Баумгартлингер
19
Сото
30
Гайс
7
Хофманн
10
Малли
30
Оказаки
44
Кампль
22
Мхитарян
22
Мхитарян
44
Кампль
10
Кагава
28
Гинтер
28
Гинтер
10
Кагава
18
Ройс
20
Рамос
20
Рамос
18
Ройс
7
Хофманн
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
7
Хофманн
19
Сото
17
Клеменс
17
Клеменс
19
Сото
30
Оказаки
8
де Бласис
8
де Бласис
30
Оказаки
Остались в запасе
Боруссия Д
Майнц
22
Митчелл Лангерак
ВР
18
Милош Йойич
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
27
Робин Центнер
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
18
Милош Йойич
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Остались в запасе
27
Робин Центнер
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Боруссия Д - Майнц
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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