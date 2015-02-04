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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Вердер
Хоффенхайм - Вердер: обзор матча 04 февраля 2015
Хоффенхайм
04.02.2015, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Вердер
34'
Э. Бичакчич
8'
Ф. Ди Санто
52'
Ф. Баргфреде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Вердер
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Бартельс
89'
Замена
И. Хайрович
️️️️
Ф. Ди Санто
Желтая карточка
С. Руди
83'
81'
Замена
Я. Штернберг
️️️️
Д. Зелке
Замена
С. Руди
️️️️
П. Швеглер
78'
72'
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
65'
Желтая карточка
С. Гарсия
Замена
А. Модест
️️️️
А. Салаи
65'
Замена
С. Шипплок
️️️️
Т. Эльюнусси
65'
52'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Баргфреде
Пас отдал
Ф. Ди Санто
47'
Желтая карточка
Ф. Кроос
46'
Замена
Ф. Кроос
️️️️
Л. Озтюнали
ГОЛ! 1:1!
Э. Бичакчич
Пас отдал
А. Салаи
34'
8'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ди Санто
Пас отдал
Д. Зелке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
31
Фин Бартельс
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Дави Зелке
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
10
Надим Амири
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Вердер
1
Коэн Кастелс
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
3-1-3-3
1
Бауманн
32
Бек
4
Бичакчич
22
Ким Чжин-Су
5
Штробль
18
Эльюнусси
8
Полански
27
Швеглер
9
Фирмино
11
Салаи
31
Фолланд
4-4-2
30
Вольф
8
Фритц
23
Вестергор
6
Гальвез
23
Гебре Селасси
21
Озтюнали
31
Бартельс
44
Баргфреде
3
Гарсия
9
Ди Санто
9
Зелке
27
Швеглер
13
Руди
13
Руди
27
Швеглер
11
Салаи
27
Модест
27
Модест
11
Салаи
18
Эльюнусси
22
Шипплок
22
Шипплок
18
Эльюнусси
9
Ди Санто
20
Хайрович
20
Хайрович
9
Ди Санто
9
Зелке
3
Штернберг
3
Штернберг
9
Зелке
21
Озтюнали
23
Кроос
23
Кроос
21
Озтюнали
Остались в запасе
Хоффенхайм
Вердер
10
Надим Амири
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
33
Левент Айчичек
ЦП
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
Остались в запасе
33
Левент Айчичек
ЦП
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Хоффенхайм - Вердер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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