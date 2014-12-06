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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Шальке-04
Штутгарт - Шальке-04: обзор матча 06 декабря 2014
Штутгарт
06.12.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 4
Завершен
Шальке-04
1'
Э. Чупо-Мотинг
10'
М. Майер
21'
Э. Чупо-Мотинг
61'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Шальке-04
86'
Замена
Л. Сане
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
80'
Замена
К. Айхан
️️️️
Т. Барнетта
69'
Замена
К. Клеменс
️️️️
М. Майер
61'
ГОЛ! 0:4!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Т. Барнетта
Замена
Д. Гинчек
️️️️
Ф. Кляйн
59'
Замена
О. Ромеу
️️️️
С. Сарарер
46'
Замена
Д. Швааб
️️️️
М. Ляйтнер
31'
21'
ГОЛ! 0:3!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Т. Барнетта
10'
ГОЛ! 0:2!
М. Майер
1'
ГОЛ! 0:1!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Т. Барнетта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
7
Макс Майер
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
21
Аксель Боргман
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
4-3-1-2
26
Ульрайх
14
Глоушек
22
Рюдигер
32
Баумгартль
17
Кляйн
78
Ляйтнер
11
Груэсо
4
Гентнер
23
Сарарер
22
Харник
11
Вернер
3-3-1-1-2
1
Ферманн
5
Хеведес
27
Кирхгофф
3
Аого
2
Учида
33
Нойштедтер
28
Фукс
10
Барнетта
7
Майер
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
78
Ляйтнер
5
Швааб
5
Швааб
78
Ляйтнер
23
Сарарер
21
Ромеу
21
Ромеу
23
Сарарер
17
Кляйн
10
Гинчек
10
Гинчек
17
Кляйн
10
Барнетта
23
Айхан
23
Айхан
10
Барнетта
7
Майер
17
Клеменс
17
Клеменс
7
Майер
13
Чупо-Мотинг
10
Сане
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
Остались в запасе
Штутгарт
Шальке-04
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
Главный тренер
Хуб Стевенс
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
21
Аксель Боргман
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
21
Аксель Боргман
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Штутгарт - Шальке-04
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
МХПАрена
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