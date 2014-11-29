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Шальке-04 - Майнц
Шальке-04 - Майнц: обзор матча 29 ноября 2014
Шальке-04
29.11.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
4 : 1
Завершен
Майнц
9'
К. Хунтелаар
25'
К. Хунтелаар
54'
Т. Барнетта
61'
К. Хунтелаар
44'
С. Оказаки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Майнц
Замена
К. Клеменс
️️️️
К. Фукс
90'
+1
81'
Желтая карточка
Г. Хара
Замена
Л. Сане
️️️️
М. Майер
80'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
77'
76'
Замена
Э. Сото
️️️️
П. Чжу-Ху
Желтая карточка
М. Хегер
67'
63'
Замена
Ю. Малли
️️️️
Ж. Диас
ГОЛ! 4:1!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
61'
59'
Замена
Х. Самперио
️️️️
С. Аллагуи
ГОЛ! 3:1!
Т. Барнетта
Пас отдал
К. Хунтелаар
54'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Я. Кирхгофф
46'
44'
ГОЛ! 2:1!
С. Оказаки
Пас отдал
Д. Бросински
ГОЛ! 2:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
М. Майер
25'
ГОЛ! 1:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
6
Марко Хегер
ОП
7
Макс Майер
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
21
Аксель Боргман
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
10
Юнус Малли
АП
31
Филип Джуричич
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
3-4-1-2
1
Ферманн
5
Хеведес
3
Аого
27
Кирхгофф
28
Фукс
33
Нойштедтер
6
Хегер
2
Учида
7
Майер
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
3-2-2-2
1
Кариус
18
Хара
2
Вольшайд
16
Белл
18
Бросински
33
Пак Чжу-Ху
10
Ку Чжа-Чеол
30
Гайс
9
Аллагуи
30
Оказаки
28
Фукс
17
Клеменс
17
Клеменс
28
Фукс
27
Кирхгофф
10
Барнетта
10
Барнетта
27
Кирхгофф
7
Майер
10
Сане
10
Сане
7
Майер
33
Пак Чжу-Ху
19
Сото
19
Сото
33
Пак Чжу-Ху
9
Аллагуи
29
Самперио
29
Самперио
9
Аллагуи
15
Диас
10
Малли
10
Малли
15
Диас
Остались в запасе
Шальке-04
Майнц
11
Маурице Мультауп
ПВ
28
Кристиан Веткло
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
21
Аксель Боргман
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
1
Стефанос Капино
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
11
Маурице Мультауп
ПВ
28
Кристиан Веткло
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
21
Аксель Боргман
ЦЗ
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
4
Николче Новески
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Шальке-04 - Майнц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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