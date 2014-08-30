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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Хоффенхайм
Вердер - Хоффенхайм: обзор матча 30 августа 2014
Вердер
30.08.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
60'
А. Гальвез
19'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Хоффенхайм
84'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
С. Руди
73'
Замена
С. Салихович
️️️️
Т. Эльюнусси
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Д. Зелке
66'
Желтая карточка
А. Гальвез
61'
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
И. Хайрович
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Гальвез
Пас отдал
Ф. Ди Санто
60'
46'
Замена
Д. Абрахам
️️️️
Т. Штробль
Желтая карточка
З. Юнузович
36'
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
С. Руди
Желтая карточка
Д. Зелке
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Вердер
22
Райф Хусич
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
38
Кай Хердлинг
ЦП
23
Сеяд Салихович
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
4-3-1-2
30
Вольф
4
Предль
21
Лукимия-Мулонготи
6
Гальвез
8
Фритц
3
Гарсия
11
Элиа
16
Юнузович
20
Хайрович
9
Зелке
9
Ди Санто
3-1-3-3
1
Бауманн
32
Бек
4
Бичакчич
25
Зюле
5
Штробль
18
Эльюнусси
13
Руди
8
Полански
11
Салаи
9
Фирмино
31
Фолланд
20
Хайрович
31
Бартельс
31
Бартельс
20
Хайрович
9
Зелке
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Зелке
13
Руди
23
Вестергор
23
Вестергор
13
Руди
5
Штробль
19
Абрахам
19
Абрахам
5
Штробль
18
Эльюнусси
23
Салихович
23
Салихович
18
Эльюнусси
Остались в запасе
Вердер
Хоффенхайм
2
Марнон Буш
ПЗ
22
Райф Хусич
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
22
Свен Шипплок
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
2
Марнон Буш
ПЗ
22
Райф Хусич
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
16
Седрик Макиади
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
Остались в запасе
38
Кай Хердлинг
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
22
Свен Шипплок
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Вердер - Хоффенхайм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Везерстадион
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