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Лига Европы 2026/2027
Русенборг - Елгава
Русенборг - Елгава: обзор матча 03 июля 2014
Русенборг
03.07.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, 1 раунд
4 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Елгава
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Статистика матча Русенборг - Елгава
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Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Елгава
Латвия. Высшая лига, 36 тур
Елгава
4 : 0
08.11.2026
Огре Юнайтед
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Ауда
4 : 3
01.11.2026
Елгава
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Елгава
0 : 1
25.10.2026
Даугавпилс
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Лиепая
3 : 0
18.10.2026
Елгава
Латвия. Высшая лига, 32 тур
РФШ
4 : 2
11.10.2026
Елгава
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