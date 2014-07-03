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Чукарички - Сан-Хулиа
Чукарички - Сан-Хулиа: обзор матча 03 июля 2014
Чукарички
03.07.2014, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 раунд
4 : 0
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Сан-Хулиа
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Матчи команд
Чукарички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
- : -
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 11 тур
Чукарички
0 : 0
10.10.2026
Мачва
Сан-Хулиа
Лига конференций, 1 раунд
Гзира Юнайтед
1 : 1
15.07.2021
Сан-Хулиа
Лига конференций, 1 раунд
Сан-Хулиа
0 : 0
08.07.2021
Гзира Юнайтед
Лига Европы, 1 раунд
Сан-Хулиа
0 : 5
06.07.2017
Скендербеу
Лига Европы, 1 раунд
Скендербеу
1 : 0
29.06.2017
Сан-Хулиа
Лига Европы, 1 раунд
Рандерс
3 : 0
09.07.2015
Сан-Хулиа
Информация о матче
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