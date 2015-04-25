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Судьи
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)

Бернли - Лестер

25.04.2015, Суббота, 17:00 мск Бернли, стадион Тюрф Мур Англия. Премьер-Лига, 34 тур Бернли - Лестер
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
7 тур
4 октября, суббота 18:00 Лестер 2:2 Бернли
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
39 тур
29 марта, суббота 16:15 Бернли 0:2 Лестер
20 тур
14 декабря, суббота 16:15 Лестер 1:1 Бернли
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
25 тур
29 декабря, суббота 19:00 Бернли 0:1 Лестер
6 тур
19 сентября, среда 22:45 Лестер 2:1 Бернли
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
44 тур
17 апреля, вторник 22:45 Лестер 0:0 Бернли
15 тур
1 ноября, вторник 23:45 Бернли 1:3 Лестер
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
40 тур
9 апреля, суббота 18:00 Лестер 4:0 Бернли
3 тур
21 августа, суббота 18:00 Бернли 3:0 Лестер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 26 9 3 73:32 +41 87
2. Манчестер Сити 38 24 7 7 83:38 +45 79
3. Арсенал 38 22 9 7 71:36 +35 75
4. Манчестер Юн 38 20 10 8 62:37 +25 70
5. Тоттенхэм 38 19 7 12 58:53 +5 64
6. Ливерпуль 38 18 8 12 52:48 +4 62
7. Саутгемптон 38 18 6 14 54:33 +21 60
8. Суонси 38 16 8 14 46:49 -3 56
9. Сток Сити 38 15 9 14 48:45 +3 54
10. Кристал Пэлас 38 13 9 16 47:51 -4 48
11. Эвертон 38 12 11 15 48:50 -2 47
12. Вест Хэм 38 12 11 15 44:47 -3 47
13. Вест Бромвич 38 11 11 16 38:51 -13 44
14. Лестер 38 11 8 19 46:55 -9 41
15. Ньюкасл 38 10 9 19 40:63 -23 39
16. Сандерленд 38 7 17 14 31:53 -22 38
17. Астон Вилла 38 10 8 20 31:57 -26 38
18. Халл Сити 38 8 11 19 33:51 -18 35
19. Бернли 38 7 12 19 28:53 -25 33
20. КПР 38 8 6 24 42:73 -31 30
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