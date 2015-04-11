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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Эвертон
Суонси - Эвертон: обзор матча 11 апреля 2015
Суонси
11.04.2015, суббота, 14:45
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
69'
Д. Шелви (П)
41'
А. Леннон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Эвертон
86'
Замена
К. Миральяс
️️️️
Р. Баркли
84'
Желтая карточка
А. Леннон
Замена
Н. Дайер
️️️️
Д. Шелви
84'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
80'
76'
Замена
С. Нейсмит
️️️️
А. Коне
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Шелви
69'
68'
Желтая карточка
Т. Ховард
Желтая карточка
М. Эмнес
56'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
52'
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Леннон
Пас отдал
Д. МакКарти
28'
Замена
С. Пиенаар
️️️️
Л. Осман
25'
Желтая карточка
А. Коне
Замена
М. Эмнес
️️️️
Б. Гомис
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-3-2-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
6
Фернандес
5
Уилльямс
22
Ранхель
4
Корк
26
Шелви
40
Ки Сун-Юн
15
Раутледж
10
Сигурдссон
18
Гомис
4-5-1
1
Ховард
23
Коулмен
6
Стоунз
19
Ягиелка
3
Бэйнс
21
Осман
6
Баркли
16
МакКарти
18
Бэрри
12
Леннон
2
Коне
18
Гомис
11
Эмнес
11
Эмнес
18
Гомис
26
Шелви
12
Дайер
12
Дайер
26
Шелви
21
Осман
20
Пиенаар
20
Пиенаар
21
Осман
2
Коне
14
Нейсмит
14
Нейсмит
2
Коне
6
Баркли
87
Миральяс
87
Миральяс
6
Баркли
Остались в запасе
Суонси
Эвертон
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Суонси - Эвертон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Либерти
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