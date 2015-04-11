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Судьи
Главный судья:
Кевин Фрэнд (Лестершир)

Саутгемптон - Халл Сити

11.04.2015, Суббота, 17:00 мск Саутгемптон, стадион Сент-Мэри Англия. Премьер-Лига, 32 тур Саутгемптон - Халл Сити
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
10 тур
1 ноября, суббота 18:00 Халл Сити 0:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
11 февраля, вторник 23:45 Халл Сити 0:1 Саутгемптон
11 тур
9 ноября, суббота 19:00 Саутгемптон 4:1 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
38 тур
20 марта, вторник 23:45 Халл Сити 0:2 Саутгемптон
19 тур
29 ноября, вторник 22:45 Саутгемптон 2:1 Халл Сити
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 26 9 3 73:32 +41 87
2. Манчестер Сити 38 24 7 7 83:38 +45 79
3. Арсенал 38 22 9 7 71:36 +35 75
4. Манчестер Юн 38 20 10 8 62:37 +25 70
5. Тоттенхэм 38 19 7 12 58:53 +5 64
6. Ливерпуль 38 18 8 12 52:48 +4 62
7. Саутгемптон 38 18 6 14 54:33 +21 60
8. Суонси 38 16 8 14 46:49 -3 56
9. Сток Сити 38 15 9 14 48:45 +3 54
10. Кристал Пэлас 38 13 9 16 47:51 -4 48
11. Эвертон 38 12 11 15 48:50 -2 47
12. Вест Хэм 38 12 11 15 44:47 -3 47
13. Вест Бромвич 38 11 11 16 38:51 -13 44
14. Лестер 38 11 8 19 46:55 -9 41
15. Ньюкасл 38 10 9 19 40:63 -23 39
16. Сандерленд 38 7 17 14 31:53 -22 38
17. Астон Вилла 38 10 8 20 31:57 -26 38
18. Халл Сити 38 8 11 19 33:51 -18 35
19. Бернли 38 7 12 19 28:53 -25 33
20. КПР 38 8 6 24 42:73 -31 30
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