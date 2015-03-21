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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Суонси
Астон Вилла - Суонси: обзор матча 21 марта 2015
Астон Вилла
21.03.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Суонси
87'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Суонси
90'
+3
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Б. Гомис
87'
ГОЛ! 0:1!
Б. Гомис
Пас отдал
Д. Монтеро
85'
Замена
Н. Дайер
️️️️
Д. Шелви
Замена
А. Вайманн
️️️️
К. Бентеке
75'
Замена
Э. Вествуд
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
68'
64'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Г. Сигурдссон
Замена
К. Санчес
️️️️
Т. Клеверли
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
10
Джек Грилиш
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
26
Льюис Кинселла
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
3-5-2
1
Гьюзан
21
Хаттон
5
Окоре
26
Кларк
7
Синклейр
10
Бакуна
8
Клеверли
18
Делф
28
Н'Зогбиа
20
Бентеке
11
Агбонлахор
4-3-2-1
22
Фабиански
26
Ноутон
5
Уилльямс
6
Фернандес
3
Тэйлор
26
Шелви
40
Ки Сун-Юн
4
Корк
10
Сигурдссон
15
Раутледж
18
Гомис
28
Н'Зогбиа
8
Вествуд
8
Вествуд
28
Н'Зогбиа
8
Клеверли
15
Санчес
15
Санчес
8
Клеверли
20
Бентеке
18
Вайманн
18
Вайманн
20
Бентеке
10
Сигурдссон
10
Монтеро
10
Монтеро
10
Сигурдссон
26
Шелви
12
Дайер
12
Дайер
26
Шелви
18
Гомис
7
Оливейра
7
Оливейра
18
Гомис
Остались в запасе
Астон Вилла
Суонси
26
Льюис Кинселла
ЦП
24
Шей Гивен
ВР
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Тим Шервуд
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
26
Льюис Кинселла
ЦП
24
Шей Гивен
ВР
10
Карлес Хиль
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Тим Шервуд
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Астон Вилла - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Вилла Парк
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