Куинз Парк Рейнджерс - Арсенал

|18 тур
|26 декабря, пятница
|20:30
|Арсенал
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс
|18 тур
|26 декабря, пятница
|20:30
|Арсенал
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс
|36 тур
|4 мая, суббота
|20:30
|Куинз Парк Рейнджерс
|0:1
|Арсенал
|9 тур
|27 октября, суббота
|18:00
|Арсенал
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс
|31 тур
|31 марта, суббота
|18:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|2:1
|Арсенал
|19 тур
|31 декабря, суббота
|19:00
|Арсенал
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Челси
|38
|26
|9
|3
|73:32
|+41
|87
|2.
|Манчестер Сити
|38
|24
|7
|7
|83:38
|+45
|79
|3.
|Арсенал
|38
|22
|9
|7
|71:36
|+35
|75
|4.
|Манчестер Юн
|38
|20
|10
|8
|62:37
|+25
|70
|5.
|Тоттенхэм
|38
|19
|7
|12
|58:53
|+5
|64
|6.
|Ливерпуль
|38
|18
|8
|12
|52:48
|+4
|62
|7.
|Саутгемптон
|38
|18
|6
|14
|54:33
|+21
|60
|8.
|Суонси
|38
|16
|8
|14
|46:49
|-3
|56
|9.
|Сток Сити
|38
|15
|9
|14
|48:45
|+3
|54
|10.
|Кристал Пэлас
|38
|13
|9
|16
|47:51
|-4
|48
|11.
|Эвертон
|38
|12
|11
|15
|48:50
|-2
|47
|12.
|Вест Хэм
|38
|12
|11
|15
|44:47
|-3
|47
|13.
|Вест Бромвич
|38
|11
|11
|16
|38:51
|-13
|44
|14.
|Лестер
|38
|11
|8
|19
|46:55
|-9
|41
|15.
|Ньюкасл
|38
|10
|9
|19
|40:63
|-23
|39
|16.
|Сандерленд
|38
|7
|17
|14
|31:53
|-22
|38
|17.
|Астон Вилла
|38
|10
|8
|20
|31:57
|-26
|38
|18.
|Халл Сити
|38
|8
|11
|19
|33:51
|-18
|35
|19.
|Бернли
|38
|7
|12
|19
|28:53
|-25
|33
|20.
|КПР
|38
|8
|6
|24
|42:73
|-31
|30