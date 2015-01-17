Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Сандерленд
Тоттенхэм - Сандерленд: обзор матча 17 января 2015
Тоттенхэм
17.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Сандерленд
3'
Я. Вертонген
89'
К. Эриксен
31'
С. Ларссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Сандерленд
90'
+2
Замена
У. Бакли
️️️️
Б. Джонс
ГОЛ! 2:1!
К. Эриксен
Пас отдал
Э. Таунсенд
89'
Замена
Паулиньо
️️️️
Н. Шадли
88'
75'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Д. Дефо
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
М. Дембеле
75'
65'
Замена
К. Уикхэм
️️️️
С. Флетчер
Замена
Э. Адебайор
️️️️
Р. Сольдадо
61'
59'
Желтая карточка
Д. Родуэлл
31'
ГОЛ! 1:1!
С. Ларссон
Желтая карточка
Я. Вертонген
30'
ГОЛ! 1:0!
Я. Вертонген
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
18
Паулиньо
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Льорис
3
Роуз
15
Дайер
14
Вертонген
2
Уокер
21
Стамбули
89
Шадли
8
Дембеле
24
Эриксен
9
Кейн
9
Сольдадо
3-2-3-2
25
Пантилимон
2
Джонс
16
О'Ши
30
Браун
2
Вергини
15
ван Анхолт
11
Джонсон
6
Родуэлл
7
Ларссон
26
Флетчер
9
Дефо
89
Шадли
18
Паулиньо
18
Паулиньо
89
Шадли
8
Дембеле
25
Таунсенд
25
Таунсенд
8
Дембеле
9
Сольдадо
25
Адебайор
25
Адебайор
9
Сольдадо
2
Джонс
11
Бакли
11
Бакли
2
Джонс
9
Дефо
12
Грэм
12
Грэм
9
Дефо
26
Флетчер
13
Уикхэм
13
Уикхэм
26
Флетчер
Остались в запасе
Тоттенхэм
Сандерленд
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Тоттенхэм - Сандерленд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Новости команд
Все
Тоттенхэм
Сандерленд
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
Вчера, 00:28
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Ром, ты играть не будешь, у нас есть Веллитон»: Павлюченко в деталях вспомнил уход из «Спартака»
Вчера, 00:28
1
Павлюченко вспомнил, как ему едва не спалили машину в Лондоне
14 ноября
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Лидса» и «Тоттенхэма» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+