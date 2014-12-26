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Лестер - Тоттенхэм
Лестер - Тоттенхэм: обзор матча 26 декабря 2014
Лестер
26.12.2014, пятница, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Тоттенхэм
48'
Л. Ульоа
1'
Г. Кейн
71'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Тоттенхэм
Желтая карточка
Д. Варди
90'
+3
84'
Замена
Паулиньо
️️️️
Г. Кейн
Замена
А. Кноккарт
️️️️
П. Кончески
83'
82'
Желтая карточка
Я. Вертонген
Замена
Д. Варди
️️️️
Д. Наджент
75'
71'
ГОЛ! 1:2!
К. Эриксен
63'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Н. Шадли
ГОЛ! 1:1!
Л. Ульоа
Пас отдал
Р. Марез
48'
46'
Замена
Р. Мэйсон
️️️️
Б. Стамбули
Замена
М. Джеймс
️️️️
Э. Кинг
46'
35'
Желтая карточка
К. Уокер
1'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Н. Шадли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лестер
31
Адам Смит
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Джейми Варди
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
8
Райан Мэйсон
ОП
18
Паулиньо
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-3-1-2
29
Хамер
15
Кончески
5
Морган
27
Василевски
2
Симпсон
27
Шлупп
10
Кинг
4
Дринкуотер
26
Марез
35
Наджент
11
Ульоа
4-1-2-2-1
1
Льорис
2
Уокер
14
Вертонген
17
Фасио
3
Роуз
21
Стамбули
6
Бенталеб
89
Шадли
9
Ламела
24
Эриксен
9
Кейн
15
Кончески
93
Кноккарт
93
Кноккарт
15
Кончески
10
Кинг
37
Джеймс
37
Джеймс
10
Кинг
35
Наджент
9
Варди
9
Варди
35
Наджент
21
Стамбули
8
Мэйсон
8
Мэйсон
21
Стамбули
9
Кейн
18
Паулиньо
18
Паулиньо
9
Кейн
89
Шадли
9
Сольдадо
9
Сольдадо
89
Шадли
Остались в запасе
Лестер
Тоттенхэм
31
Адам Смит
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
31
Адам Смит
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Лестер - Тоттенхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Кинг Пауэр
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