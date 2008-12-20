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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Осер
Сент-Этьен - Осер: обзор матча 20 декабря 2008
Сент-Этьен
20.12.2008, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 0
Завершен
Осер
12'
П. Машаду
89'
Б. Гомис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Осер
Желтая карточка
С. Ангбар
ГОЛ! 2:0!
Б. Гомис
Замена
Л. Китамбала
️️️️
К. Шафни
Замена
Илан
️️️️
Д. Мацуи
Замена
С. Ланжиль
️️️️
К. Лежен
Желтая карточка
Д. Дудка
Замена
Д. Пайет
️️️️
Й. Эндрю
Желтая карточка
Ж. Паскаль Миньо
Желтая карточка
Т. Каленберг
Замена
Д. Дудка
️️️️
М. Нэрри
Желтая карточка
Б. Матюиди
ГОЛ! 1:0!
П. Машаду
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
27
Седрик Варро
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
55
Паулу Машаду
ЦП
28
Дайсуке Мацуи
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
13
Давид Жильотти
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
Осер
1
Реми Риу
ВР
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
12
Жан Паскаль Миньо
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
4
Мусса Нэрри
ЦП
7
Томас Каленберг
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
22
Кевин Лежен
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Сент-Этьен
1
Жоди Вивиани
ВР
10
Димитри Пайет
АП
5
Себастьен Гракс
ЦФ
25
Илан
ЦФ
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
26
Максим Жассе
ЦЗ
99
Линель Китамбала
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
4-3-3
40
Жано
27
Варро
29
Беналуан
26
Баял Салл
21
Эндрю
55
Машаду
28
Мацуи
8
Матюиди
18
Гомис
87
Миральяс
13
Жильотти
4-4-2
1
Риу
2
Ангбар
6
Кулибали
12
Миньо
3
Грихтинг
14
Олиеч
7
Каленберг
25
Шафни
4
Нэрри
22
Лежен
21
Никулаэ
21
Эндрю
10
Пайет
10
Пайет
21
Эндрю
28
Мацуи
25
Илан
25
Илан
28
Мацуи
4
Нэрри
15
Дудка
15
Дудка
4
Нэрри
25
Шафни
99
Китамбала
99
Китамбала
25
Шафни
22
Лежен
7
Ланжиль
7
Ланжиль
22
Лежен
Остались в запасе
Сент-Этьен
Осер
1
Жоди Вивиани
ВР
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Главный тренер
Лоран Руссе
26
Максим Жассе
ЦЗ
16
Оливье Сорен
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
1
Жоди Вивиани
ВР
5
Себастьен Гракс
ЦФ
Остались в запасе
26
Максим Жассе
ЦЗ
16
Оливье Сорен
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
Главный тренер
Лоран Руссе
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Сент-Этьен - Осер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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