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Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас: обзор матча 08 ноября 2014
Манчестер Юнайтед
08.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
67'
Х. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
90'
+1
Замена
К. Дойл
️️️️
Ф. Кэмпбелл
Замена
Д. Флетчер
️️️️
П. МакНэйр
90'
+1
Желтая карточка
Л. Валенсия
84'
81'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
М. Шамах
81'
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Я. Боласи
Замена
Д. Уилсон
️️️️
А. Ди Мария
71'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мата
Пас отдал
А. Ди Мария
67'
64'
Желтая карточка
Я. Боласи
Замена
Х. Мата
️️️️
А. Янузай
63'
39'
Желтая карточка
Д. Делэйни
35'
Желтая карточка
Д. Уорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
64
Хуан Мата
АП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
5
Патрик МакКарти
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
3-3-2-2
43
Де Хеа
17
Блинд
17
МакНэйр
23
Шоу
16
Кэррик
25
Феллайни
25
Валенсия
24
Янузай
11
Ди Мария
32
Руни
32
ван Перси
4-4-2
1
Сперони
25
Уорд
24
Данн
5
Мариаппа
17
Делэйни
11
МакАртур
11
Боласи
16
Ледли
40
Панчеон
27
Шамах
22
Кэмпбелл
17
МакНэйр
24
Флетчер
24
Флетчер
17
МакНэйр
24
Янузай
64
Мата
64
Мата
24
Янузай
11
Ди Мария
21
Уилсон
21
Уилсон
11
Ди Мария
11
Боласи
10
Беннэн
10
Беннэн
11
Боласи
22
Кэмпбелл
9
Дойл
9
Дойл
22
Кэмпбелл
27
Шамах
34
Гэйл
34
Гэйл
27
Шамах
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Главный тренер
Луи ван Гаал
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
5
Патрик МакКарти
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
5
Патрик МакКарти
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 17:40 (прямая)
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