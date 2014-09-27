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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Суонси
Сандерленд - Суонси: обзор матча 27 сентября 2014
Сандерленд
27.09.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Суонси
82'
Замена
Д. Ричардс
️️️️
Г. Сигурдссон
81'
Вторая желтая
А. Ранхель
Замена
С. Флетчер
️️️️
К. Уикхэм
78'
Желтая карточка
Б. Джонс
75'
73'
Замена
В. Бони
️️️️
Б. Гомис
66'
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Н. Дайер
Замена
Р. Альварес
️️️️
А. Джонсон
66'
60'
Желтая карточка
А. Ранхель
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Д. Родуэлл
58'
50'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
Желтая карточка
Л. Каттермол
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
12
Натан Дайер
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
23
Лиам Бридкатт
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
4-4-2
1
Манноне
15
ван Анхолт
2
Вергини
2
Джонс
16
О'Ши
7
Ларссон
6
Родуэлл
6
Каттермол
11
Джонсон
13
Уикхэм
11
Бакли
4-2-2-2
22
Фабиански
6
Фернандес
5
Уилльямс
22
Ранхель
3
Тэйлор
40
Ки Сун-Юн
26
Шелви
10
Сигурдссон
15
Раутледж
18
Гомис
12
Дайер
6
Родуэлл
16
Гомес
16
Гомес
6
Родуэлл
11
Джонсон
11
Альварес
11
Альварес
11
Джонсон
13
Уикхэм
26
Флетчер
26
Флетчер
13
Уикхэм
10
Сигурдссон
6
Ричардс
6
Ричардс
10
Сигурдссон
12
Дайер
10
Монтеро
10
Монтеро
12
Дайер
18
Гомис
2
Бони
2
Бони
18
Гомис
Остались в запасе
Сандерленд
Суонси
25
Костел Пантилимон
ВР
23
Лиам Бридкатт
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
23
Лиам Бридкатт
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Сандерленд - Суонси
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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