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Вест Бромвич - Сандерленд
Вест Бромвич - Сандерленд: обзор матча 16 августа 2014
Вест Бромвич
16.08.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Сандерленд
43'
С. Бераино (П)
74'
С. Бераино
6'
Л. Каттермол
86'
С. Ларссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Сандерленд
86'
ГОЛ! 2:2!
С. Ларссон
Пас отдал
П. ван Анхолт
Замена
К. Якоб
️️️️
Г. Дорранс
84'
Замена
С. Сессеньон
️️️️
К. Гарднер
84'
81'
Замена
Ж. Алтидор
️️️️
У. Браун
Замена
К. Бэйрд
️️️️
К. Брант
77'
ГОЛ! 2:1!
С. Бераино
Пас отдал
К. Гарднер
74'
73'
Замена
У. Бакли
️️️️
А. Джонсон
68'
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Д. Родуэлл
44'
Желтая карточка
В. Роберж
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Бераино
43'
Желтая карточка
Й. Ольссон
32'
Желтая карточка
Г. Дорранс
30'
Желтая карточка
К. Доусон
11'
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Каттермол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
20
Лиам О'Нил
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
16
Жорди Гомес
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
14
Уисдом
15
Поконьоли
15
Доусон
13
Ольссон
21
Мулумбу
11
Брант
18
Дорранс
8
Гарднер
38
Бераино
28
Аничебе
4-4-2
1
Манноне
27
Роберж
16
О'Ши
30
Браун
15
ван Анхолт
11
Джонсон
7
Ларссон
6
Родуэлл
6
Каттермол
26
Флетчер
13
Уикхэм
11
Брант
22
Бэйрд
22
Бэйрд
11
Брант
18
Дорранс
22
Якоб
22
Якоб
18
Дорранс
8
Гарднер
29
Сессеньон
29
Сессеньон
8
Гарднер
6
Родуэлл
16
Гомес
16
Гомес
6
Родуэлл
11
Джонсон
11
Бакли
11
Бакли
11
Джонсон
30
Браун
17
Алтидор
17
Алтидор
30
Браун
Остались в запасе
Вест Бромвич
Сандерленд
20
Лиам О'Нил
ЦЗ
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
25
Костел Пантилимон
ВР
23
Лиам Бридкатт
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
20
Лиам О'Нил
ЦЗ
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
12
Браун Идейе
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
23
Лиам Бридкатт
ЦП
35
Харис Мавриас
ПП
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Алан Ирвин
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Вест Бромвич - Сандерленд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Хоуторнс
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