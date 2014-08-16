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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Эвертон
Лестер - Эвертон: обзор матча 16 августа 2014
Лестер
16.08.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Эвертон
22'
Л. Ульоа
86'
К. Вуд
21'
Э. МакГиди
45'
С. Нейсмит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Эвертон
ГОЛ! 2:2!
К. Вуд
86'
85'
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Э. МакГиди
81'
Замена
К. Миральяс
️️️️
С. Пиенаар
Замена
К. Вуд
️️️️
Л. Ульоа
78'
Желтая карточка
Л. Мур
71'
68'
Желтая карточка
Г. Бэрри
Замена
Д. Шлупп
️️️️
А. Кноккарт
64'
45'
ГОЛ! 1:2!
С. Нейсмит
Пас отдал
С. Пиенаар
Замена
Д. Хаммонд
️️️️
Д. Дринкуотер
39'
ГОЛ! 1:1!
Л. Ульоа
22'
21'
ГОЛ! 0:1!
Э. МакГиди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
35
Дин Хаммонд
ЦП
14
Том Хоппер
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Мухамед Бешич
ОП
21
Леон Осман
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-2-2-2
1
Шмейхель
15
Кончески
2
Де Лат
5
Морган
26
Мур
4
Дринкуотер
10
Кинг
93
Кноккарт
26
Марез
11
Ульоа
35
Наджент
4-3-1-2
1
Ховард
6
Стоунз
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
16
МакКарти
18
Бэрри
20
Пиенаар
46
МакГиди
14
Нейсмит
9
Лукаку
93
Кноккарт
27
Шлупп
27
Шлупп
93
Кноккарт
4
Дринкуотер
35
Хаммонд
35
Хаммонд
4
Дринкуотер
11
Ульоа
9
Вуд
9
Вуд
11
Ульоа
46
МакГиди
23
Коулмен
23
Коулмен
46
МакГиди
20
Пиенаар
87
Миральяс
87
Миральяс
20
Пиенаар
Остались в запасе
Лестер
Эвертон
14
Том Хоппер
ЦФ
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
21
Леон Осман
ПП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
14
Том Хоппер
ЦФ
29
Бен Хамер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
22
Гэри Тэйлор-Флетчер
РФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
21
Леон Осман
ПП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Лестер - Эвертон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Кинг Пауэр
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