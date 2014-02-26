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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Гремио - Атлетико Насьональ
Гремио - Атлетико Насьональ: обзор матча 26 февраля 2014
Гремио
26.02.2014, среда, 00:00
Кубок Либертадорес, группа 6, 2 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико Насьональ
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Статистика матча Гремио - Атлетико Насьональ
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Матчи команд
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
- : -
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Гремио
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18.10.2026
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0 : 0
11.10.2026
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Атлетико Насьональ
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1 : 1
14.11.2026
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4 : 3
08.11.2026
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1 : 1
03.11.2026
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Колумбия. Примера А, 5 тур
Атлетико Насьональ
2 : 0
30.10.2026
Санта-Фе
Колумбия. Примера А, 16 тур
Атлетико Насьональ
2 : 1
26.10.2026
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