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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Санднес Ульф
Сарпсборг 08 - Санднес Ульф: обзор матча 04 мая 2014
Сарпсборг 08
04.05.2014, воскресенье, 17:30
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
2 : 1
Завершен
Санднес Ульф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сарпсборг 08 - Санднес Ульф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
- : -
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Олесунн
2 : 4
11.10.2026
Сарпсборг 08
Санднес Ульф
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Санднес Ульф
1 : 2
09.11.2014
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Старт
3 : 3
02.11.2014
Санднес Ульф
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
3 : 1
26.10.2014
Санднес Ульф
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Санднес Ульф
1 : 0
19.10.2014
Согндаль
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 0
05.10.2014
Санднес Ульф
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
Новости команд
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Сарпсборг 08
Санднес Ульф
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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