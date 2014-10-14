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Расписание матчей
Евро-2024
Сербия - Албания
Сербия - Албания: онлайн-трансляция 14 октября 2014
Сербия
14.10.2014, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа I, 3 тур
0 : 3
Тех. поражение
Албания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Албания
Желтая карточка
Б. Иванович
35'
34'
Желтая карточка
А. Аголли
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Неманья Матич
ОП
6
Неманья Гудель
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
7
Зоран Тошич
ПВ
18
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Велько Паунович
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
7
Анси Аголли
ЦЗ
5
Лорик Цана
ЦЗ
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
15
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
22
Амир Абраши
ЦП
13
Бурим Кукели
ЦП
14
Таулант Джака
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
15
Ненад Томович
ЦЗ
3
Душко Тошич
ЦЗ
19
Александар Игньевски
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
16
Милош Йойич
ЦП
22
Здравко Кузманович
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
9
Филип Джорджевич
ЦФ
Албания
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
11
Эмилиано Вила
ЦП
21
Армандо Ваюши
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
14
Альбан Меха
ПП
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
10
Вальдет Рама
ЦФ
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Стойкович
4
Коларов
13
Митрович
5
Настасич
6
Иванович
21
Матич
6
Гудель
10
Тадич
21
Джуричич
7
Тошич
18
Лазович
3-2-3-1
1
Бериша
3
Леньяни
2
Лила
15
Маврай
4
Хюсай
5
Цана
22
Абраши
13
Кукели
14
Джака
19
Балай
Остались в запасе
Сербия
Албания
1
Предраг Райкович
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
15
Ненад Томович
ЦЗ
3
Душко Тошич
ЦЗ
19
Александар Игньевски
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
16
Милош Йойич
ЦП
22
Здравко Кузманович
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
9
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Велько Паунович
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
11
Эмилиано Вила
ЦП
21
Армандо Ваюши
ЦП
10
Вальдет Рама
ЦФ
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
20
Эргис Каце
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
14
Альбан Меха
ПП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
1
Предраг Райкович
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
15
Ненад Томович
ЦЗ
3
Душко Тошич
ЦЗ
19
Александар Игньевски
ЦЗ
19
Никола Максимович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
16
Милош Йойич
ЦП
22
Здравко Кузманович
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
9
Филип Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
11
Эмилиано Вила
ЦП
21
Армандо Ваюши
ЦП
10
Вальдет Рама
ЦФ
12
Оргес Шехи
ВР
23
Албан Ходжа
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
20
Эргис Каце
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
14
Альбан Меха
ПП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Велько Паунович
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Сербия - Албания
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Партизан
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