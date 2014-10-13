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Расписание матчей
Евро-2024
Хорватия - Азербайджан
Хорватия - Азербайджан: обзор матча 13 октября 2014
Хорватия
13.10.2014, понедельник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 3 тур
6 : 0
Завершен
Азербайджан
11'
А. Крамарич
34'
И. Перишич
45'
И. Перишич
45+2'
М. Брозович
56'
Л. Модрич (П)
61'
Р. Садыгов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Азербайджан
Замена
И. Олич
️️️️
А. Крамарич
76'
67'
Замена
Т. Гулиев
️️️️
Э. Аллахвердиев
ГОЛ в свои ворота! 6:0!
Р. Садыгов
61'
Замена
А. Халилович
️️️️
Л. Модрич
60'
56'
Желтая карточка
Э. Аллахвердиев
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Л. Модрич
56'
ГОЛ! 4:0!
М. Брозович
Пас отдал
Л. Модрич
45'
+2
ГОЛ! 3:0!
И. Перишич
Пас отдал
Д. Праньич
45'
41'
Замена
Д. Гусейнов
️️️️
А. Рамазанов
37'
Желтая карточка
А. Рамазанов
ГОЛ! 2:0!
И. Перишич
Пас отдал
И. Ракитич
34'
30'
Замена
А. Рамазанов
️️️️
Г. Гараев
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Ковачич
24'
16'
Желтая карточка
Р. Рамалданов
ГОЛ! 1:0!
А. Крамарич
Пас отдал
Д. Срна
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
11
Марсело Брозович
ОП
7
Иван Ракитич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
5
Эльнур Аллахвердиев
ЛЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
3
Расим Рамалданов
ЦЗ
18
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
3
Иван Стринич
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
3
Марко Лешкович
ЦЗ
2
Иван Томечак
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
9
Домагой Антолич
ЦП
8
Ален Халилович
АП
18
Ивица Олич
ЦФ
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Азербайджан
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
8
Илькин Гиртимов
ЛЗ
20
Уфук Будак
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
4
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
16
Джавид Гусейнов
ЛП
9
Магомед Гурбанов
ЦФ
10
Руфат Дадашов
ЦФ
18
Агабала Рамазанов
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
4-1-3-2
23
Субашич
3
Праньич
5
Чорлука
21
Вида
11
Срна
11
Брозович
7
Ракитич
8
Ковачич
10
Модрич
9
Крамарич
17
Манджукич
3-3-2-1-1
1
Агаев
14
Садыгов
3
Рамалданов
18
Медведев
15
Гусейнов
2
Гараев
5
Аллахвердиев
19
Амиргулиев
7
Абдуллаев
11
Алиев
13
Назаров
8
Ковачич
14
Перишич
14
Перишич
8
Ковачич
10
Модрич
8
Халилович
8
Халилович
10
Модрич
9
Крамарич
18
Олич
18
Олич
9
Крамарич
5
Аллахвердиев
22
Гулиев
22
Гулиев
5
Аллахвердиев
Рамазанов
16
Гусейнов
16
Гусейнов
Рамазанов
2
Гараев
18
Рамазанов
18
Рамазанов
2
Гараев
Остались в запасе
Хорватия
Азербайджан
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
3
Иван Стринич
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
3
Марко Лешкович
ЦЗ
2
Иван Томечак
ЦЗ
9
Домагой Антолич
ЦП
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
20
Уфук Будак
ЦЗ
9
Магомед Гурбанов
ЦФ
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
8
Илькин Гиртимов
ЛЗ
4
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
10
Руфат Дадашов
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
Главный тренер
Берти Фогтс
Остались в запасе
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
19
Хрвойе Милич
ЛЗ
3
Иван Стринич
ЦЗ
13
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
3
Марко Лешкович
ЦЗ
2
Иван Томечак
ЦЗ
9
Домагой Антолич
ЦП
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
20
Уфук Будак
ЦЗ
9
Магомед Гурбанов
ЦФ
1
Эмиль Балаев
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
8
Илькин Гиртимов
ЛЗ
4
Элвин Юнусзаде
ЦЗ
10
Руфат Дадашов
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Берти Фогтс
Статистика матча Хорватия - Азербайджан
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
- : -
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Штудер
(Ланси)
Стадион:
Стадион Градски
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