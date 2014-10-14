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Расписание матчей
Евро-2024
Финляндия - Румыния
Финляндия - Румыния: обзор матча 14 октября 2014
Финляндия
14.10.2014, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа F, 3 тур
0 : 2
Завершен
Румыния
54'
Б. Станку
83'
Б. Станку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Румыния
86'
Замена
Р. Русеску
️️️️
Б. Станку
84'
Замена
Г. Энаке
️️️️
К. Тэнасе
83'
ГОЛ! 0:2!
Б. Станку
Пас отдал
Л. Сынмэртян
80'
Желтая карточка
Д. Григоре
Замена
Э. Маркканен
️️️️
К. Хямяляйнен
74'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
П. Хетемай
64'
Вторая желтая
А. Ринг
56'
54'
ГОЛ! 0:1!
Б. Станку
Пас отдал
Л. Сынмэртян
Желтая карточка
А. Ринг
52'
49'
Замена
Л. Сынмэртян
️️️️
А. Кипчиу
Замена
️️️️
Т. Пукки
46'
44'
Желтая карточка
Б. Станку
8'
Желтая карточка
К. Тэнасе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Ники Мяенпяя
ВР
22
Яркко Хурме
ЦЗ
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
13
Кари Аркивуо
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
16
Роман Еременко
ЦП
19
Александер Ринг
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
8
Перпарим Хетемай
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
4
Срджан Лукин
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
10
Кристиан Тэнасе
ЛП
8
Михай Пинтилий
ЦП
5
Овидиу Хобан
ЦП
11
Габриэль Торже
ЦП
8
Александру Кипчиу
ЦФ
19
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
2
Себастьян Сорса
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Вели Лампи
ЦЗ
17
Сакари Маттила
ЦП
16
Теему Тайнио
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
9
Эро Маркканен
ЦФ
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
17
Лучан Сынмэртян
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
20
Габриэль Энаке
ЦП
9
Раул Русеску
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
3-5-1-1
1
Мяенпяя
22
Хурме
3
Мойсандер
4
Тойвио
16
Еременко
19
Ринг
14
Спарв
8
Хетемай
21
Хямяляйнен
13
Аркивуо
10
Пукки
4-4-2
12
Тэтэрушану
4
Лукин
21
Григоре
21
Кирикеш
3
Рац
8
Пинтилий
5
Хобан
11
Торже
10
Тэнасе
19
Станку
8
Кипчиу
8
Хетемай
20
Похьянпало
20
Похьянпало
8
Хетемай
21
Хямяляйнен
9
Маркканен
9
Маркканен
21
Хямяляйнен
8
Кипчиу
17
Сынмэртян
17
Сынмэртян
8
Кипчиу
10
Тэнасе
20
Энаке
20
Энаке
10
Тэнасе
19
Станку
9
Русеску
9
Русеску
19
Станку
Остались в запасе
Финляндия
Румыния
17
Сакари Маттила
ЦП
2
Себастьян Сорса
ЦЗ
12
Йессе Йоронен
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Йере Уронен
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Вели Лампи
ЦЗ
16
Теему Тайнио
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
10
Александру Максим
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Остались в запасе
17
Сакари Маттила
ЦП
2
Себастьян Сорса
ЦЗ
12
Йессе Йоронен
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Йере Уронен
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Вели Лампи
ЦЗ
16
Теему Тайнио
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
Остались в запасе
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
10
Александру Максим
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Статистика матча Финляндия - Румыния
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Олимпик Стэдиум
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