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Расписание матчей
Евро-2024
Румыния - Венгрия
Румыния - Венгрия: обзор матча 11 октября 2014
Румыния
11.10.2014, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа F, 2 тур
1 : 1
Завершен
Венгрия
45'
Р. Русеску
82'
Б. Джуджак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Венгрия
Желтая карточка
Р. Рац
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Д. Тошер
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Корчмар
Желтая карточка
А. Кипчиу
90'
86'
Желтая карточка
Г. Кирай
Замена
Б. Станку
️️️️
А. Максим
84'
82'
ГОЛ! 1:1!
Б. Джуджак
Желтая карточка
Д. Григоре
80'
77'
Замена
Д. Тошер
️️️️
З. Гера
75'
Желтая карточка
А. Элек
69'
Желтая карточка
Р. Юхас
Замена
К. Тэнасе
️️️️
Л. Сынмэртян
67'
63'
Замена
К. Шимон
️️️️
Г. Ловренчич
51'
Желтая карточка
Й. Варга
46'
Замена
Н. Николич
️️️️
З. Штибер
ГОЛ! 1:0!
Р. Русеску
Пас отдал
Р. Рац
45'
Желтая карточка
Ф. Гардош
31'
26'
Желтая карточка
З. Гера
Желтая карточка
О. Хобан
18'
Замена
Ф. Гардош
️️️️
Д. Гоян
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
17
Лучан Сынмэртян
ЦП
5
Овидиу Хобан
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
8
Александру Кипчиу
ЦФ
9
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Венгрия
1
Габор Кирай
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
21
Жолт Корчмар
ЦЗ
7
Балаж Джуджак
ЛП
6
Акош Элек
ЦП
8
Йожеф Варга
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
10
Золтан Гера
АП
14
Герго Ловренчич
ЦФ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Румыния
23
Силвиу Лунг
ВР
1
Костел Пантилимон
ВР
4
Срджан Лукин
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
10
Кристиан Тэнасе
ЛП
14
Андрей Препелицэ
ОП
11
Габриэль Торже
ЦП
20
Габриэль Энаке
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
19
Богдан Станку
ЦФ
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
3
Михай Корхут
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
20
Иштван Ковач
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
9
Даниэл Тошер
ЦП
2
Кристиан Шимон
ЦФ
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
4-4-2
12
Тэтэрушану
3
Рац
15
Гоян
21
Григоре
21
Кирикеш
17
Сынмэртян
10
Максим
8
Пинтилий
5
Хобан
9
Русеску
8
Кипчиу
3-4-1-2
1
Кирай
4
Кадар
23
Юхас
21
Корчмар
6
Элек
8
Варга
18
Штибер
7
Джуджак
10
Гера
9
Салаи
14
Ловренчич
15
Гоян
16
Гардош
16
Гардош
15
Гоян
17
Сынмэртян
10
Тэнасе
10
Тэнасе
17
Сынмэртян
10
Максим
19
Станку
19
Станку
10
Максим
14
Ловренчич
2
Шимон
2
Шимон
14
Ловренчич
10
Гера
9
Тошер
9
Тошер
10
Гера
18
Штибер
23
Николич
23
Николич
18
Штибер
Остались в запасе
Румыния
Венгрия
4
Срджан Лукин
ЦЗ
23
Силвиу Лунг
ВР
1
Костел Пантилимон
ВР
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
11
Габриэль Торже
ЦП
20
Габриэль Энаке
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
1
Денеш Дибус
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
3
Михай Корхут
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
20
Иштван Ковач
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
4
Срджан Лукин
ЦЗ
23
Силвиу Лунг
ВР
1
Костел Пантилимон
ВР
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
11
Габриэль Торже
ЦП
20
Габриэль Энаке
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Остались в запасе
1
Денеш Дибус
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
3
Михай Корхут
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
20
Иштван Ковач
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
19
Тамаш Пришкин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Румыния - Венгрия
5
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
- : -
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Национальный
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