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Расписание матчей
Евро-2024
Сан-Марино - Швейцария
Сан-Марино - Швейцария: обзор матча 14 октября 2014
Сан-Марино
14.10.2014, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 3 тур
0 : 4
Завершен
Швейцария
10'
Х. Сеферович
24'
Х. Сеферович
30'
Б. Джемаили
79'
Д. Шакири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Швейцария
Желтая карточка
Д. Бонини
90'
90'
Пенальти не реализован!
Р. Родригес
79'
ГОЛ! 0:4!
Д. Шакири
Пас отдал
Г. Джака
73'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
П. Касами
Замена
Л. Гасперони
️️️️
А. Гасперони
70'
Желтая карточка
А. Гасперони
61'
Замена
Х. Хирш
️️️️
М. Витаиоли
61'
59'
Замена
С. Видмер
️️️️
Ш. Лихтштайнер
46'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Й. Дрмич
30'
ГОЛ! 0:3!
Б. Джемаили
Пас отдал
Р. Родригес
28'
Желтая карточка
Б. Джемаили
24'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сеферович
Замена
М. Червеллини
️️️️
Ф. Витаиоли
17'
10'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сеферович
Пас отдал
П. Касами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
21
Мануэль Баттистини
ПЗ
8
Никола Кьяруцци
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
9
Маттиа Стефанелли
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
2
Джовании Бонини
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
17
Пайтим Касами
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Сан-Марино
22
Карло Валентини
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
13
Лоренцо Бускарини
ЦЗ
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
15
Лоренцо Гасперони
ЦП
14
Микеле Червеллини
ЦП
21
Лука Този
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
17
Хосе Хирш
ЦФ
20
Анди Сельва
ЦФ
Швейцария
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
22
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-2-3
23
Симончини
6
Делла Валле
4
Витаиоли
5
Бролли
21
Баттистини
8
Кьяруцци
8
Гасперони
2
Бонини
7
Витаиоли
9
Стефанелли
4-1-2-1-2
1
Зоммер
2
Лихтштайнер
5
фон Берген
20
Джуру
13
Родригес
10
Джака
17
Касами
15
Джемаили
23
Шакири
19
Дрмич
9
Сеферович
8
Гасперони
15
Гасперони
15
Гасперони
8
Гасперони
4
Витаиоли
14
Червеллини
14
Червеллини
4
Витаиоли
7
Витаиоли
17
Хирш
17
Хирш
7
Витаиоли
2
Лихтштайнер
3
Видмер
3
Видмер
2
Лихтштайнер
17
Касами
7
Барнетта
7
Барнетта
17
Касами
19
Дрмич
18
Мехмеди
18
Мехмеди
19
Дрмич
Остались в запасе
Сан-Марино
Швейцария
13
Лоренцо Бускарини
ЦЗ
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
22
Карло Валентини
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
21
Лука Този
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
20
Анди Сельва
ЦФ
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
22
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
13
Лоренцо Бускарини
ЦЗ
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
22
Карло Валентини
ВР
12
Симоне Бенедеттини
ВР
21
Лука Този
ЦП
8
Энрико Голинуччи
ЦФ
20
Анди Сельва
ЦФ
Остались в запасе
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
22
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
Главный тренер
Пьеранжело Манцароли
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Сан-Марино - Швейцария
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Сан-Марино Стэдиум
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