Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Босния и Герцеговина - Уэльс
Босния и Герцеговина - Уэльс: обзор матча 10 октября 2015
Босния и Герцеговина
10.10.2015, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 9 тур
2 : 0
Завершен
Уэльс
71'
М. Джурич
90'
В. Ибишевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Уэльс
ГОЛ! 2:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
М. Джурич
90'
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
А. Хаджич
89'
Желтая карточка
Т. Шунич
85'
Желтая карточка
А. Бегович
85'
85'
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
Д. Аллен
84'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
84'
Замена
С. Чёрч
️️️️
Х. Робсон-Кану
75'
Замена
С. Воукс
️️️️
Д. Ледли
ГОЛ! 1:0!
М. Джурич
Пас отдал
М. Пьянич
71'
Замена
М. Джурич
️️️️
Э. Вишча
61'
Замена
Э. Цоцалич
️️️️
Э. Спахич
46'
Желтая карточка
Э. Спахич
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
0
Сеяд Салихович
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
21
Анель Хаджич
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
10
Аарон Рэмзи
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Босния и Герцеговина
22
Ясмин Бурич
ВР
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
0
Эдин Цоцалич
ЦЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
8
Харис Медуньянин
ЦП
7
Стоян Враньеш
ЦП
2
Срджан Граховац
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
0
Асим Шехич
ЦФ
18
Армин Ходжич
ЦФ
18
Милан Джурич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
23
Адам Хэнли
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
0
Дэвид Воган
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
23
Саймон Чёрч
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
4-4-1-1
1
Бегович
4
Спахич
15
Шунич
17
Жуканович
13
Муйджа
16
Лулич
10
Пьянич
21
Хаджич
0
Салихович
19
Вишча
9
Ибишевич
3-2-3-1-1
1
Хеннесси
6
Уилльямс
15
Ричардс
2
Гантер
4
Дэвис
3
Тэйлор
10
Рэмзи
7
Аллен
16
Ледли
11
Бэйл
9
Робсон-Кану
21
Хаджич
3
Бичакчич
3
Бичакчич
21
Хаджич
4
Спахич
0
Цоцалич
0
Цоцалич
4
Спахич
19
Вишча
18
Джурич
18
Джурич
19
Вишча
7
Аллен
14
Эдвардс
14
Эдвардс
7
Аллен
9
Робсон-Кану
23
Чёрч
23
Чёрч
9
Робсон-Кану
16
Ледли
18
Воукс
18
Воукс
16
Ледли
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Уэльс
0
Асим Шехич
ЦФ
20
Изет Хайрович
ПВ
22
Ясмин Бурич
ВР
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
8
Харис Медуньянин
ЦП
7
Стоян Враньеш
ЦП
2
Срджан Граховац
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
23
Адам Хэнли
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
0
Дэвид Воган
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
0
Асим Шехич
ЦФ
20
Изет Хайрович
ПВ
22
Ясмин Бурич
ВР
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
8
Харис Медуньянин
ЦП
7
Стоян Враньеш
ЦП
2
Срджан Граховац
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
23
Адам Хэнли
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
0
Дэвид Воган
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Босния и Герцеговина - Уэльс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Билино Поле
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
Новости команд
Все
Босния и Герцеговина
Уэльс
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
10:09
Лига наций: шансы Уэльса и Португалии на победу в матче 6 тура
09:51
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Австрия – Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Норвегия – Уэльс: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
10:09
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Сборная России заняла 19-е место на чемпионате мира U15
30 октября
4
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Лига наций: шансы Уэльса и Португалии на победу в матче 6 тура
09:51
Австрия – Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Норвегия – Уэльс: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Норвегии и Уэльса на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+