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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тараз - Спартак
Тараз - Спартак: обзор матча 09 апреля 2014
Тараз
09.04.2014, среда, 14:00
Казахстан. Премьер-Лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Спартак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Тараз - Спартак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Спартак
Казахстан. Финальный раунд, 10 тур
Тараз
1 : 0
09.11.2014
Спартак
Казахстан. Финальный раунд, 9 тур
Спартак
3 : 1
01.11.2014
Атырау
Казахстан. Финальный раунд, 8 тур
Жетысу
2 : 1
26.10.2014
Спартак
Казахстан. Финальный раунд, 7 тур
Спартак
2 : 0
19.10.2014
Иртыш
Казахстан. Финальный раунд, 6 тур
Тобол
1 : 0
04.10.2014
Спартак
Информация о матче
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Спартак
Трансфером Быстрова из «Спартака» в «Зенит» занималась администрация президента (Алексей Андронов)
2023.12.20 21:32
18
Вилков: «Слуцкий и Зарема чихвостят судей – все получается против них. Это карма»
2022.04.06 10:44
5
Судья добавил 18 минут ко второму тайму матча чемпионата Казахстана
2022.03.05 23:57
1
Клуб КПЛ «Тараз» подпишет игрока, не выходившего на поле три года
2020.01.24 07:59
2
Журналист Алланазаров: «Ростов» ведет переговоры с Глушаковым, Еременко покинет клуб»
2019.05.15 09:38
36
Судья добавил 18 минут ко второму тайму матча чемпионата Казахстана
2022.03.05 23:57
1
Клуб КПЛ «Тараз» подпишет игрока, не выходившего на поле три года
2020.01.24 07:59
2
«Уфа» заключила контракт с 18-летним форвардом из Казахстана
2018.02.12 15:37
4
Форвард «Тараза» Сейдахмет продолжит карьеру в «Уфе»
2018.01.06 14:22
2
Руслан Мухаметшин продолжит карьеру в Казахстане
2017.02.23 20:17
Трансфером Быстрова из «Спартака» в «Зенит» занималась администрация президента (Алексей Андронов)
2023.12.20 21:32
18
Вилков: «Слуцкий и Зарема чихвостят судей – все получается против них. Это карма»
2022.04.06 10:44
5
Журналист Алланазаров: «Ростов» ведет переговоры с Глушаковым, Еременко покинет клуб»
2019.05.15 09:38
36
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