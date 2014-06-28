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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Канзаc Сити
Портленд - Канзаc Сити: обзор матча 28 июня 2014
Портленд
28.06.2014, суббота, 07:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Канзаc Сити
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Статистика матча Портленд - Канзаc Сити
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0
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Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
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Канзаc Сити
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
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15 октября
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
31 августа
МЛС. Клуб Миранчука одержал третью победу подряд и ушел с последнего места в конференции
24 августа
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
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МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
31 августа
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24 августа
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