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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бирмингем Сити - Суонси
Бирмингем Сити - Суонси: обзор матча 25 января 2014
Бирмингем Сити
25.01.2014, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 4 раунд
1 : 2
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бирмингем Сити - Суонси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
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Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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