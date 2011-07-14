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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Волеренга - Мика
Волеренга - Мика: обзор матча 14 июля 2011
Волеренга
14.07.2011, четверг, 21:00
Лига Европы
1 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Мика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Волеренга - Мика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
- : -
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
КФУМ-Камератене
2 : 1
12.10.2026
Волеренга
Мика
Лига Европы, 1 раунд
Мика
1 : 1
10.07.2014
Сплит
Лига Европы, 1 раунд
Сплит
2 : 0
03.07.2014
Мика
Лига Европы, 1 раунд
Мика
1 : 1
09.07.2013
Рудар
Лига Европы, 1 раунд
Рудар
1 : 0
04.07.2013
Мика
Лига Европы
Мика
0 : 1
21.07.2011
Волеренга
Информация о матче
Стадион:
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Волеренга
Мика
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Юран ушел с поста главного тренера «Мики»
2016.05.05 19:38
2
Защитник «Томи» Ярмолицкий перебрался в «Мику»
2016.03.01 11:21
1
Юран назначен главным тренером ереванской «Мики»
2016.01.20 17:37
2
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