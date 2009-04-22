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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Альмерия
Депортиво - Альмерия: обзор матча 22 апреля 2009
Депортиво
22.04.2009, среда, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 0
Завершен
Альмерия
49'
Х. Верду
68'
Н. Лассад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Альмерия
Желтая карточка
Мане
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Р. Бодипо
Замена
М. Анхель Ньето
️️️️
А. Крусат
Замена
И. Кристиан
️️️️
П. Альварес
ГОЛ! 2:0!
Н. Лассад
Замена
Х. Ортис
️️️️
Х. Мануэль Ортис
Замена
К. Уче
️️️️
П. Пьятти
Замена
Н. Лассад
️️️️
Х. Верду
Желтая карточка
Р. Бодипо
ГОЛ! 1:0!
Х. Верду
Желтая карточка
Д. Колотто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Альмерия
1
Эстебан
ВР
2
Мане
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
24
Хуанито
ЦП
15
Корона
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Арконада
Депортиво
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Лауре
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
6
Жулиан Де Гузман
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
8
Идальго Кристиан
ПВ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
4-3-2-1
1
Арансубиа
16
Луис
83
Зе Каштру
19
Колотто
19
Пабло
18
Гуардадо
16
Серхио
22
Родригес
25
Верду
14
Альварес
23
Бодипо
3-2-2-2-1
1
Эстебан
21
Ортис
15
Чико
31
Гарсиа
2
Бруно
2
Мане
24
Хуанито
7
Крусат
15
Корона
10
Пьятти
21
Негредо
23
Бодипо
21
Валерон
21
Валерон
23
Бодипо
14
Альварес
8
Кристиан
8
Кристиан
14
Альварес
25
Верду
11
Лассад
11
Лассад
25
Верду
7
Крусат
0
Ньето
0
Ньето
7
Крусат
21
Ортис
10
Ортис
10
Ортис
21
Ортис
10
Пьятти
5
Уче
5
Уче
10
Пьятти
Остались в запасе
Депортиво
Альмерия
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Лауре
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
6
Жулиан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
25
Диего Алвес
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
Главный тренер
Гонсало Арконада
Остались в запасе
78
Густаво Мунуа
ВР
15
Лауре
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
6
Жулиан Де Гузман
ЦП
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Гонсало Арконада
Статистика матча Депортиво - Альмерия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Риасор
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