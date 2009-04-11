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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Малага
Вильярреал - Малага: обзор матча 11 апреля 2009
Вильярреал
11.04.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 30 тур
0 : 2
Завершен
Малага
38'
Дуда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Малага
Замена
️️️️
Н. Баха
Замена
Ж. Пабло
️️️️
Бруно
Замена
А. Луке
️️️️
Адриан
Замена
Х. Льоренте
️️️️
Нихат
Замена
️️️️
С. Эгурен
Желтая карточка
Д. Годин
ГОЛ! 0:1!
Дуда
Пас отдал
Апоньо
Желтая карточка
Х. Гамес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
9
Себастьян Эгурен
ЦП
19
Маркос Сенна
(К)
ЦП
21
Бруно
ЦП
7
Ариэль Ибагаса
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
9
Нихат
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Малага
13
Иньяки Гоитиа
(К)
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
20
Маноло Гаспар
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
32
Апоньо
ЦП
8
Лоло
ЦП
14
Набиль Баха
АП
9
Сальва Бальеста
ЦФ
Вильярреал
1
Себастьян Виера
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
19
Жорди Пабло
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
23
Начо
ЛЗ
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
19
Мигель Анхель
ОП
8
Фернандо
ЦП
20
Адриан
ЦФ
5
Альберт Луке
ЦФ
4-3-1-2
13
Лопес
6
Капдевила
2
Гонсало
2
Годин
6
Лопес
9
Эгурен
19
Сенна
21
Бруно
7
Ибагаса
9
Нихат
25
Росси
4-2-2-1
13
Гоитиа
18
Гамес
20
Гаспар
3
Велигтон
11
Кальеха
32
Апоньо
8
Лоло
14
Баха
17
Дуда
9
Бальеста
21
Бруно
19
Пабло
19
Пабло
21
Бруно
9
Нихат
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Нихат
20
Адриан
20
Адриан
Адриан
5
Луке
5
Луке
Адриан
Остались в запасе
Вильярреал
Малага
1
Себастьян Виера
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
0
Франсеск Арнау
ВР
23
Начо
ЛЗ
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
19
Мигель Анхель
ОП
8
Фернандо
ЦП
Остались в запасе
1
Себастьян Виера
ВР
15
Фабрицио Фуэнтес
ЦЗ
12
Паскаль Сиган
ЦЗ
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
23
Начо
ЛЗ
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
19
Мигель Анхель
ОП
8
Фернандо
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вильярреал - Малага
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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