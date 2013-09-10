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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Япония - Гана
Япония - Гана: обзор матча 10 сентября 2013
Япония
10.09.2013, вторник, 14:20
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Гана
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Япония - Гана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Япония
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
- : -
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
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Япония
2 : 1
28.09.2026
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24.09.2026
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28.06.2026
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0 : 0
23.06.2026
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Чемпионат мира, 1 тур
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1 : 0
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