Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Мартин Ханссон (Хольмсё)

Трабзонспор - Лацио

03.10.2013, Четверг, 21:00 мск Трабзон, стадион Шенюл Гюнеш Лига Европы, 2 тур Трабзонспор - Лацио
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Трабзонспор 6 4 2 0 13:6 +7 14
2. Лацио 6 3 3 0 8:4 +4 12
3. Аполлон 6 1 1 4 5:10 -5 4
4. Легия 6 1 0 5 2:8 -6 3
...
  • Читайте нас: 