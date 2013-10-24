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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бетис - Витория Гимараеш
Бетис - Витория Гимараеш: обзор матча 24 октября 2013
Бетис
24.10.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа I, 3 тур
1 : 0
Завершен
Витория Гимараеш
50'
А. Вадильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Витория Гимараеш
Желтая карточка
Д. Вила
89'
Желтая карточка
Чули
87'
87'
Желтая карточка
Дуглас
82'
Замена
Тумане
️️️️
Кану
Замена
М. Штайнхофер
️️️️
А. Вадильо
76'
Замена
Седрик
️️️️
Х. Молина
70'
Желтая карточка
А. Вадильо
64'
Замена
Ноно
️️️️
Н. Игьебор
63'
62'
Замена
Н. Плянж
️️️️
К. Малонга
61'
Замена
А. Андре
️️️️
А. Сантуш
58'
Желтая карточка
Т. Родригеш
ГОЛ! 1:0!
А. Вадильо
Пас отдал
Х. Верду
50'
32'
Желтая карточка
А. Сантуш
Желтая карточка
Х. Молина
27'
27'
Желтая карточка
А. Ба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
21
Лоренцо Рейес
ОП
24
Хуанфран
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
25
Хоан Верду
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
21
Чули
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Витория Гимараеш
1
Дуглас
ВР
7
Давид Адди
ЛЗ
51
Кану
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
18
Леонел Олимпио
ЦП
20
Тиагу Родригеш
АП
29
Фернандо Русси
ЦФ
4
Крис Малонга
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
11
Седрик
ЛП
30
Ноно
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
16
Брайан Родригес
ЦФ
Витория Гимараеш
13
Ассиш
ВР
23
Педру Коррейя
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
6
Морену
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
43
Нии Плянж
ЦФ
18
Тумане
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Андерсен
12
Вила
24
Перки
4
Амайя
21
Рейес
24
Хуанфран
40
Игьебор
14
Вадильо
25
Верду
21
Чули
19
Молина
4-2-1-3
1
Дуглас
51
Кану
30
Ба
15
Оливейра
7
Адди
8
Сантуш
18
Олимпио
20
Родригеш
7
Матиаш
4
Малонга
29
Фернандо Русси
14
Вадильо
17
Штайнхофер
17
Штайнхофер
14
Вадильо
19
Молина
11
Седрик
11
Седрик
19
Молина
40
Игьебор
30
Ноно
30
Ноно
40
Игьебор
4
Малонга
43
Плянж
43
Плянж
4
Малонга
8
Сантуш
21
Андре Андре
21
Андре Андре
8
Сантуш
51
Кану
18
Тумане
18
Тумане
51
Кану
Остались в запасе
Бетис
Витория Гимараеш
16
Брайан Родригес
ЦФ
13
Гильермо Сара
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
23
Педру Коррейя
ЦЗ
13
Ассиш
ВР
14
Жан Баррьентос
ЦП
6
Морену
ЦП
Главный тренер
Руй Витория
Остались в запасе
16
Брайан Родригес
ЦФ
13
Гильермо Сара
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Остались в запасе
23
Педру Коррейя
ЦЗ
13
Ассиш
ВР
14
Жан Баррьентос
ЦП
6
Морену
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Руй Витория
Статистика матча Бетис - Витория Гимараеш
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Кукулакис
(Ираклион)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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