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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Динамо К
Рапид - Динамо К: обзор матча 03 октября 2013
Рапид
03.10.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
2 : 2
Завершен
Динамо К
53'
Г. Бургшталлер
90+4'
К. Триммель
30'
А. Ярмоленко
34'
К. Дибон (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Динамо К
ГОЛ! 2:2!
К. Триммель
Пас отдал
Ш. Палла
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
М. Коваль
87'
Замена
О. Гусев
️️️️
Д. Ленс
84'
Желтая карточка
О. Вукоевич
Желтая карточка
Л. Шауб
77'
74'
Замена
Л. Аруна
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
Л. Грозурек
️️️️
Г. Бургшталлер
74'
ГОЛ! 1:2!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
Ш. Палла
53'
Желтая карточка
Т. Бойд
52'
46'
Замена
О. Вукоевич
️️️️
С. Сидорчук
Желтая карточка
Б. Берендт
43'
Желтая карточка
М. Зоннляйтнер
40'
34'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
К. Дибон
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Б. Тремулинас
4'
Желтая карточка
С. Сидорчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Ян Новота
ВР
30
Брайан Берендт
ЦЗ
4
Штефан Палла
ЦЗ
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
13
Терренс Бойд
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Рапид
1
Самуэль Радлингер
ВР
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
4
Томас Шраммель
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
27
Бранко Бошкович
ЛП
11
Лукаш Грозурек
ЦФ
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
25
Лукман Аруна
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
12
Браун Идейе
ЦФ
3-2-3-2
1
Новота
4
Палла
17
Дибон
6
Зоннляйтнер
30
Берендт
28
Триммель
21
Шауб
6
Пецос
20
Забитцер
9
Бургшталлер
13
Бойд
4-4-1-1
35
Коваль
21
Данило Силва
15
Драгович
34
Хачериди
14
Тремулинас
20
Бельханда
8
Сидорчук
17
Ленс
44
Велозу
7
Ярмоленко
70
Мбокани
9
Бургшталлер
11
Грозурек
11
Грозурек
9
Бургшталлер
8
Сидорчук
5
Вукоевич
5
Вукоевич
8
Сидорчук
20
Бельханда
25
Аруна
25
Аруна
20
Бельханда
17
Ленс
20
Гусев
20
Гусев
17
Ленс
Остались в запасе
Рапид
Динамо К
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Томас Шраммель
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
27
Бранко Бошкович
ЛП
Главный тренер
Зоран Баришич
1
Артур Рудько
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Олег Блохин
Остались в запасе
13
Харальд Пихлер
ЦЗ
1
Самуэль Радлингер
ВР
4
Томас Шраммель
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
27
Бранко Бошкович
ЛП
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
92
Дуду
ЛВ
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Зоран Баришич
Главный тренер
Олег Блохин
Статистика матча Рапид - Динамо К
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Эрнст Хаппель
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