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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Расинг
Мальорка - Расинг: обзор матча 22 февраля 2009
Мальорка
22.02.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 0
Завершен
Расинг
89'
Х. Мануэль Хурадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Расинг
Желтая карточка
Н. Жигич
ГОЛ! 1:0!
Х. Мануэль Хурадо
Пенальти не реализован!
Х. Мануэль Хурадо
Замена
А. Кейта
️️️️
М. Суарес
Замена
Г. Кастро
️️️️
Х. Валера
Желтая карточка
Э. Корралес
Желтая карточка
П. Пинильос
Желтая карточка
А. Адурис
Замена
П. Пинильос
️️️️
Х. Перейра
Красная карточка
Э. Гарай
Замена
Ориоль
️️️️
И. Маркано
Замена
️️️️
О. Серрано
Желтая карточка
О. Серрано
Желтая карточка
Х. Карлос Нуньеш
Желтая карточка
Х. Валера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
23
Клебер Сантана
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Расинг
25
Тоньо
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
8
Гонсало Колса
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
0
Хосеми
ПЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
3
Ориоль
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
8
Петер Люксен
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
4-3-1-1
13
Ават
22
Корралес
16
Нуньеш
4
Наварро
4
Суарес
18
Аранго
23
Сантана
14
Хурадо
19
Варела
20
Адурис
3-2-2-2
25
Тоньо
20
Валера
5
Маркано
24
Гарай
8
Колса
25
Ласен
10
Мунитис
11
Серрано
7
Тчите
19
Жигич
Валера
5
Кастро
5
Кастро
Валера
Зе Антониу
9
Вебо
9
Вебо
Зе Антониу
4
Суарес
9
Кейта
9
Кейта
4
Суарес
5
Маркано
3
Ориоль
3
Ориоль
5
Маркано
Перейра
14
Пинильос
14
Пинильос
Перейра
9
Перейра
9
Перейра
Остались в запасе
Мальорка
Расинг
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
0
Хосеми
ПЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
1
Фабио Колторти
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
8
Петер Люксен
ЦП
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
0
Хосеми
ПЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
4
Хосе Моратон
ЦЗ
8
Петер Люксен
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Мальорка - Расинг
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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