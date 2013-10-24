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Судьи
Главный судья:
Флориан Майер (Бургдорф)

Уиган Атлетик - Рубин

24.10.2013, Четверг, 23:05 мск Уиган, стадион Ди-Дабл-Ю Стэдиум Трансляция: 22:55 "Спорт Плюс" (прямая) Лига Европы, 3 тур Уиган Атлетик - Рубин
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рубин 6 4 2 0 14:4 +10 14
2. Марибор 6 2 1 3 9:12 -3 7
3. Зюлте-Варегем 6 2 1 3 4:10 -6 7
4. Уиган 6 1 2 3 6:7 -1 5
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