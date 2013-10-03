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Судьи
Главный судья:
Кристо Тохвер (Таллинн)

Рубин - Зюлте-Варегем

03.10.2013, Четверг, 20:00 мск Казань, стадион Центральный Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол 2" 19:45 (прямая) Лига Европы, 2 тур Рубин - Зюлте-Варегем
Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рубин 6 4 2 0 14:4 +10 14
2. Марибор 6 2 1 3 9:12 -3 7
3. Зюлте-Варегем 6 2 1 3 4:10 -6 7
4. Уиган 6 1 2 3 6:7 -1 5
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