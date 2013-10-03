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Судьи
Главный судья:
Марио Страхоня (Загреб)

Кубань (ЛФЛ) - Валенсия

03.10.2013, Четверг, 20:00 мск Краснодар, стадион Кубань Трансляция: "НТВ" 19:45 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 19:00 (прямая) Лига Европы, 2 тур Кубань (ЛФЛ) - Валенсия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Валенсия 6 4 1 1 12:7 +5 13
2. Суонси 6 2 2 2 6:4 +2 8
3. Кубань (ЛФЛ) 6 1 3 2 7:7 0 6
4. Санкт-Галлен 6 2 0 4 6:13 -7 6
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