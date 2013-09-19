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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Эльфсборг
Зальцбург - Эльфсборг: обзор матча 19 сентября 2013
Зальцбург
19.09.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 1 тур
4 : 0
Завершен
Эльфсборг
36'
Алан
44'
Х. Сориано (П)
69'
Х. Сориано
79'
Х. Сориано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Эльфсборг
Замена
Х. Нильсен
️️️️
Х. Сориано
81'
ГОЛ! 4:0!
Х. Сориано
Пас отдал
В. Бериша
79'
78'
Замена
Д. Кин
️️️️
Л. Нильссон
Замена
В. Бериша
️️️️
К. Кампль
72'
71'
Замена
М. Бангура
️️️️
Н. Хульт
ГОЛ! 3:0!
Х. Сориано
Пас отдал
Алан
69'
Замена
М. Хинтереггер
️️️️
Родней
64'
Желтая карточка
К. Швеглер
56'
53'
Желтая карточка
С. Ишизаки
Желтая карточка
А. Рамальо
47'
46'
Замена
М. Роден
️️️️
Й. Йоргенсен
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Сориано
44'
37'
Желтая карточка
Й. Йоргенсен
ГОЛ! 1:0!
Алан
Пас отдал
К. Кампль
36'
19'
Желтая карточка
Й. Ларссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
25
Петер Гулачи
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
11
Алан
ЦФ
19
Хонатан Сориано
ЦФ
Эльфсборг
1
Кевин Эллегаард
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
6
Йон Юнссон
ЦЗ
15
Андреас Кларстрем
ЦЗ
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
24
Стефан Ишизаки
ЦП
11
Йоаким Йоргенсен
ЦП
8
Андерс Свенссон
ЦП
9
Лассе Нильссон
ЦФ
26
Миккель Бекманн
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
7
Марко Майлингер
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Эльфсборг
30
Аббас Хассан
ВР
11
Даниэль Мобак
ЦЗ
3
Стефан Ларрсон
ЦЗ
19
Симон Хедлунд
ЦП
14
Джеймс Кин
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
18
Мохамед Бангура
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
17
Ульмер
20
Родней
5
Рамальо
27
Швеглер
25
Хирлендер
31
Илсанкер
44
Кампль
10
Мане
19
Сориано
11
Алан
3-2-3-2
1
Эллегаард
15
Кларстрем
13
Ларссон
8
Хольмен
6
Юнссон
23
Хульт
24
Ишизаки
11
Йоргенсен
8
Свенссон
26
Бекманн
9
Нильссон
20
Родней
13
Хинтереггер
13
Хинтереггер
20
Родней
44
Кампль
23
Бериша
23
Бериша
44
Кампль
19
Сориано
7
Нильсен
7
Нильсен
19
Сориано
23
Хульт
18
Бангура
18
Бангура
23
Хульт
9
Нильссон
14
Кин
14
Кин
9
Нильссон
11
Йоргенсен
7
Роден
7
Роден
11
Йоргенсен
Остались в запасе
Зальцбург
Эльфсборг
7
Марко Майлингер
ЦП
39
Георг Тигль
ПЗ
33
Александр Вальке
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
19
Симон Хедлунд
ЦП
11
Даниэль Мобак
ЦЗ
3
Стефан Ларрсон
ЦЗ
30
Аббас Хассан
ВР
Остались в запасе
7
Марко Майлингер
ЦП
39
Георг Тигль
ПЗ
33
Александр Вальке
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
Остались в запасе
19
Симон Хедлунд
ЦП
11
Даниэль Мобак
ЦЗ
3
Стефан Ларрсон
ЦЗ
30
Аббас Хассан
ВР
Статистика матча Зальцбург - Эльфсборг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
- : -
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
4 : 1
06.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Эльфсборг
2 : 1
01.11.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Эльфсборг
0 : 0
23.10.2026
Мальме
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Сириус
2 : 2
18.10.2026
Эльфсборг
Информация о матче
Главный судья:
Леонтиос Траттос
Стадион:
Ред Булл Арена
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