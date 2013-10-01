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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Милан
Аякс - Милан: обзор матча 01 октября 2013
Аякс
01.10.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 2 тур
1 : 1
Завершен
Милан
90'
С. Денсвил
90+4'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Милан
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
М. Балотелли
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
С. Денсвил
Пас отдал
Л. Шоне
90'
84'
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
А. Поли
80'
Замена
А. Матри
️️️️
Робиньо
Замена
М. ван дер Хоорн
️️️️
Н. Мойсандер
78'
Замена
Л. Андерсен
️️️️
Л. де Са
64'
61'
Желтая карточка
М. Балотелли
Замена
Л. Шоне
️️️️
Л. Дуарте
59'
42'
Желтая карточка
К. Констан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
10
Лерин Дуарте
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
19
Лесли де Са
ЦФ
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аякс
1
Кеннет Вермеер
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
18
Дэви Классен
АП
25
Лукас Андерсен
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-3-3
24
Силлессен
17
Блинд
16
ван Рейн
4
Мойсандер
4
Денсвил
10
Дуарте
29
Поульсен
6
Де Йонг
7
Фишер
30
Сигторссон
19
де Са
4-4-2
32
Аббьяти
20
Абате
25
Сапата
5
Мексес
19
Констан
34
Де Йонг
23
Бирса
18
Монтоливо
4
Мунтари
45
Балотелли
70
Робиньо
4
Мойсандер
3
ван дер Хоорн
3
ван дер Хоорн
4
Мойсандер
10
Дуарте
20
Шоне
20
Шоне
10
Дуарте
19
де Са
25
Андерсен
25
Андерсен
19
де Са
Поли
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
Поли
15
Поли
15
Поли
70
Робиньо
21
Матри
21
Матри
70
Робиньо
Остались в запасе
Аякс
Милан
18
Дэви Классен
АП
1
Кеннет Вермеер
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
32
Марко Амелия
ВР
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
18
Дэви Классен
АП
1
Кеннет Вермеер
ВР
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Аякс - Милан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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