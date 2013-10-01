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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Марсель
Боруссия Д - Марсель: обзор матча 01 октября 2013
Боруссия Д
01.10.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа F, 2 тур
3 : 0
Завершен
Марсель
19'
Р. Левандовски
52'
М. Ройс
78'
Р. Левандовски (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Марсель
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
Г. Мхитарян
86'
81'
Замена
М. Лемина
️️️️
З. Халифа
Замена
Й. Хофманн
️️️️
М. Ройс
80'
79'
Замена
Ж. Айю
️️️️
М. Вальбуэна
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Левандовски
78'
73'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
71'
Замена
М. Лемина
️️️️
Д. Пайет
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
П. Обамеянг
68'
64'
Желтая карточка
Р. Фанни
Желтая карточка
С. Бендер
63'
Желтая карточка
Н. Суботич
61'
ГОЛ! 2:0!
М. Ройс
52'
51'
Желтая карточка
А. Ромао
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Э. Дурм
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
(К)
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ПЗ
8
Нури Шахин
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Марсель
30
Стив Манданда
(К)
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
2
Лукас Мендес
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
16
Род Фанни
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
16
Жанелли Имбула
ОП
15
Алексис Ромао
ОП
10
Димитри Пайет
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
30
Забер Халифа
ЦФ
Главный тренер
Эли Боп
Боруссия Д
33
Златан Аломерович
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
16
Якуб Блащиковски
ПП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Марсель
30
Брис Самба
ВР
2
Кассим Абдалла
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
19
Лоран Абержель
ОП
99
Марио Лемина
ОП
10
Флориан Товен
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
3-3-1-1-2
22
Лангерак
3
Суботич
15
Хуммельс
5
Бендер
37
Дурм
8
Шахин
6
Гросскройц
22
Мхитарян
18
Ройс
7
Обамеянг
9
Левандовски
4-2-3-1
30
Манданда
16
Фанни
2
Мендес
63
Н'Кулу
23
Менди
16
Имбула
15
Ромао
10
Пайет
28
Вальбуэна
24
Айю
30
Халифа
18
Ройс
7
Хофманн
7
Хофманн
18
Ройс
22
Мхитарян
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
22
Мхитарян
7
Обамеянг
16
Блащиковски
16
Блащиковски
7
Обамеянг
10
Пайет
99
Лемина
99
Лемина
10
Пайет
28
Вальбуэна
10
Айю
10
Айю
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Боруссия Д
Марсель
33
Златан Аломерович
ВР
21
Оливер Кирх
ПП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
19
Лоран Абержель
ОП
30
Брис Самба
ВР
2
Кассим Абдалла
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Эли Боп
Остались в запасе
33
Златан Аломерович
ВР
21
Оливер Кирх
ПП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
19
Лоран Абержель
ОП
30
Брис Самба
ВР
2
Кассим Абдалла
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Эли Боп
Статистика матча Боруссия Д - Марсель
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:30 (прямая)
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