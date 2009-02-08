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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Валенсия
Осасуна - Валенсия: обзор матча 08 февраля 2009
Осасуна
08.02.2009, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
59'
М. Фланьо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Валенсия
+4
Желтая карточка
Л. Мигел
Желтая карточка
К. Вадоч
+4
+4
Желтая карточка
М. Фернандеш
Желтая карточка
Роберто
+3
+1
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Замена
Х. Маргайрас
️️️️
В. Пандиани
Замена
Э. Фонт
️️️️
Хуанфран
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Д. Альбельда
Замена
Дади
️️️️
Я. Плашил
Замена
Ф. Морьентес
️️️️
М. Анхель Ангуло
Замена
Висенте
️️️️
Х. Мата
ГОЛ! 1:0!
М. Фланьо
Пас отдал
М. Шоджаеи
Желтая карточка
К. Марчена
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Желтая карточка
В. Пандиани
Желтая карточка
М. Фланьо
19'
Желтая карточка
Д. Альбельда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
2
Роберто
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЛВ
10
Франциско Пуньяль
(К)
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
20
Хуанфран
ПВ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
24
Карлос Марчена
(К)
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
17
Мигель Анхель Ангуло
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Осасуна
1
Рикарду
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
0
Сезар Кручага
ЦЗ
0
Людовик Дельпорте
ЦП
5
Хавьер Маргайрас
АП
14
Эктор Фонт
АП
0
Дади
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
0
Тиаго Карлето
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
4-2-3-1
2
Роберто
18
Монреаль
4
Фланьо
23
Серхио
3
Аспиликуэта
10
Пуньяль
32
Вадоч
18
Плашил
8
Шоджаеи
20
Хуанфран
12
Пандиани
4-2-3-1
1
Санчес
23
Мигел
24
Марчена
39
Альбиоль
24
Моретти
0
Бараха
6
Альбельда
17
Ангуло
64
Мата
21
Сильва
7
Вилья
18
Плашил
0
Дади
0
Дади
18
Плашил
12
Пандиани
5
Маргайрас
5
Маргайрас
12
Пандиани
20
Хуанфран
14
Фонт
14
Фонт
20
Хуанфран
6
Альбельда
99
Фернандеш
99
Фернандеш
6
Альбельда
64
Мата
14
Висенте
14
Висенте
64
Мата
17
Ангуло
23
Морьентес
23
Морьентес
17
Ангуло
Остались в запасе
Осасуна
Валенсия
0
Людовик Дельпорте
ЦП
1
Рикарду
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
0
Сезар Кручага
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
0
Тиаго Карлето
ЦЗ
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
0
Людовик Дельпорте
ЦП
1
Рикарду
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
0
Сезар Кручага
ЦЗ
Остались в запасе
0
Тиаго Карлето
ЦЗ
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Осасуна - Валенсия
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 01:10 (в записи)
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