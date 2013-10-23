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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Олимпиакос
Бенфика - Олимпиакос: обзор матча 23 октября 2013
Бенфика
23.10.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 3 тур
1 : 1
Завершен
Олимпиакос
83'
О. Кардосо
29'
А. Домингес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Олимпиакос
88'
Замена
К. Меджани
️️️️
А. Домингес
ГОЛ! 1:1!
О. Кардосо
Пас отдал
Луизао
83'
Замена
Родриго
️️️️
Н. Гайтан
82'
Замена
Р. Аморим
️️️️
Э. Перес
82'
69'
Замена
С. Ятабаре
️️️️
Д. Фустер
Желтая карточка
Н. Гайтан
62'
59'
Желтая карточка
К. Митроглу
56'
Замена
Д. Ндинга
️️️️
В. Вайсс
Желтая карточка
Э. Перес
55'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
О. Джон
46'
42'
Желтая карточка
В. Вайсс
36'
Желтая карточка
Д. Фустер
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Домингес
Пас отдал
К. Митроглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Артур
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
10
Николас Гайтан
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
9
Лима
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
30
Леонардо Салино
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
19
Давид Фустер
АП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
31
Филип Джуричич
АП
19
Родриго
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Олимпиакос
16
Балаж Медьери
ВР
12
Карл Меджани
ЦЗ
60
Самбу Ятабаре
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
99
Майкл Олайтан
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4-1-2-3
1
Артур
6
Сикейра
4
Луизао
24
Гарай
34
Алмейда
18
Матич
10
Гайтан
33
Перес
7
Кардосо
15
Джон
9
Лима
4-4-1-1
13
Роберто
8
Маниатис
44
Манолас
22
Сиовас
25
Холебас
7
Вайсс
10
Домингес
22
Самарис
30
Салино
19
Фустер
11
Митроглу
33
Перес
6
Аморим
6
Аморим
33
Перес
10
Гайтан
19
Родриго
19
Родриго
10
Гайтан
15
Джон
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
15
Джон
10
Домингес
12
Меджани
12
Меджани
10
Домингес
19
Фустер
60
Ятабаре
60
Ятабаре
19
Фустер
7
Вайсс
88
Ндинга
88
Ндинга
7
Вайсс
Остались в запасе
Бенфика
Олимпиакос
13
Паулу Лопеш
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
16
Балаж Медьери
ВР
99
Майкл Олайтан
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
13
Паулу Лопеш
ВР
2
Макси Перейра
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
99
Майкл Олайтан
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Бенфика - Олимпиакос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Эштадиу да Луж
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