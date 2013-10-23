Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Александар Ставрев (Скопье)

Галатасарай - Копенгаген

23.10.2013, Среда, 22:45 мск Стамбул, стадион Тюрк Телеком Арена Лига чемпионов, 3 тур Галатасарай - Копенгаген
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 6 5 1 0 20:5 +15 16
2. Галатасарай 6 2 1 3 8:14 -6 7
3. Ювентус 6 1 3 2 9:9 0 6
4. Копенгаген 6 1 1 4 4:13 -9 4
...
  • Читайте нас: 