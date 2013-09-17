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Лига чемпионов 2026/2027
Реал Сосьедад - Шахтер
Реал Сосьедад - Шахтер: обзор матча 17 сентября 2013
Реал Сосьедад
17.09.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
63'
А. Тейшейра
87'
А. Тейшейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Шахтер
Травма
Э. Гранеро
89'
87'
ГОЛ! 0:2!
А. Тейшейра
86'
Замена
Фред
️️️️
Фернандо
Желтая карточка
И. Мартинес
84'
83'
Желтая карточка
Фернандо
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Р. Пардо
82'
Желтая карточка
М. Бергара
80'
74'
Замена
Бернард
️️️️
Д. Коста
Замена
Г. Кастро
️️️️
А. Гризманн
72'
Замена
И. Агиррече
️️️️
Х. Сеферович
67'
65'
Желтая карточка
Д. Коста
64'
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Т. Хюбшман
63'
ГОЛ! 0:1!
А. Тейшейра
Пас отдал
Д. Коста
44'
Желтая карточка
Л. Адриано
41'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Травма
М. Бергара
31'
15'
Желтая карточка
А. Тейшейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
5
Маркел Бергара
ОП
10
Хаби Прието
(К)
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
10
Карлос Вела
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Тайсон
ЛП
11
Дуглас Коста
ЛВ
20
Фернандо
ОП
3
Томаш Хюбшман
ОП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Браво
3
де ла Белья
26
Мартинес
3
Гонсалес
22
Эстрада
5
Бергара
10
Прието
14
Пардо
10
Вела
7
Гризманн
9
Сеферович
4-2-2-1-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
13
Шевчук
20
Фернандо
3
Хюбшман
11
Тейшейра
11
Тайсон
11
Коста
4
Адриано
14
Пардо
23
Гранеро
23
Гранеро
14
Пардо
7
Гризманн
5
Кастро
5
Кастро
7
Гризманн
9
Сеферович
9
Агиррече
9
Агиррече
9
Сеферович
3
Хюбшман
27
Степаненко
27
Степаненко
3
Хюбшман
20
Фернандо
7
Фред
7
Фред
20
Фернандо
11
Коста
11
Бернард
11
Бернард
11
Коста
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Шахтер
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Реал Сосьедад - Шахтер
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт" 22:30 (прямая)
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